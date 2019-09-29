Сирия требует вывода американских и турецких войск с территории страны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем потребовал в субботу немедленно вывести с территории его страны американские и турецкие войска, предупредив, что сирийские военные имеют право принять "соответствующие меры" в случае отказа. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.
Около 1 тысячи американских военнослужащих продолжают борьбу с боевиками “Исламского государства” на территории Сирии. Турция также провела на севере Сирии несколько военных атак против “ИГ” и курдских повстанцев из отряда народной самообороны.
“Все иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами и должны немедленно покинуть (Сирию)”, — заявил глава МИД Сирии, выступая на ежегодном собрании мировых лидеров в ООН.
“Если они откажутся, у нас есть право принять любые меры в соответствии с международным законодательством”, — сказал аль-Муалем.
“Соединенные Штаты и Турция продолжают незаконно присутствовать на севере Сирии”, — добавил министр, имея в виду попытки Вашингтона и Анкары создать “зоны безопасности” внутри Сирии “как нарушение Устава ООН”.
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Турция планирует построить внутри зоны безопасности жилье для расселения 1 миллиона сирийских беженцев.
Страны Запада обвинили российские и сирийские войска в гибели мирных жителей на северо-западе Сирии. Москва и Дамаск эти обвинения отрицают, заявляя, что они ведут войну против боевиков.
“Мы полны решимости продолжить нашу войну против терроризма во всех его формах, вплоть до уничтожения последнего оставшегося в живых террориста”, — заявил глава сирийского МИД.
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