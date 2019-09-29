Сирія вимагає виведення американських і турецьких військ з території країни
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муалем зажадав у суботу негайно вивести з території його країни американські і турецькі війська, попередивши, що сирійські військові мають право прийняти “відповідні заходи” в разі відмови. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
Близько 1 тисячі американських військовослужбовців продовжують боротьбу з бойовиками “Ісламської держави” на території Сирії. Туреччина також провела на півночі Сирії кілька військових атак проти “ІД” і курдських повстанців з Загонів народної самооборони.
“Всі іноземні сили, що діють на наших територіях без нашого дозволу, є окупаційними силами і повинні негайно покинути (Сирію)”, — заявив глава МЗС Сирії, виступаючи на щорічних зборах світових лідерів в ООН.
“Якщо вони відмовляться, у нас є право прийняти будь-які заходи у відповідь відповідно до міжнародного законодавства”, — сказав аль-Муалем.
“Сполучені Штати і Туреччина продовжують незаконно присутнім на півночі Сирії”, — додав міністр, маючи на увазі спроби Вашингтона і Анкари створити “зони безпеки” всередині Сирії “як порушення Статуту ООН”.
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Туреччина планує побудувати всередині зони безпеки житло для розселення 1 мільйона сирійських біженців.
Країни Заходу звинуватили російські та сирійські війська в загибелі мирних жителів на північному заході Сирії. Москва і Дамаск ці звинувачення заперечують, заявляючи, що вони ведуть війну проти бойовиків.
“Ми сповнені рішучості продовжити нашу війну проти тероризму у всіх його формах, аж до знищення останнього залишився в живих терориста”, — заявив глава сирійського МЗС.
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