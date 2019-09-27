Помпео: Росія і Іран провокують насильство в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео поклав в четвер на Росію та Іран відповідальність за ескалацію насильства в Сирії. Про це Помпео написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Як було сказано сьогодні в ході засідання "малої групи" (Велика Британія, Німеччина, Йорданія, Саудівська Аравія, США і Франція), США підтримують зусилля ООН з припинення військових дій в Сирії. Нинішнє насильство, що розпалюють Іран і Росія, посилює важку гуманітарну ситуацію в Сирії і має припинитися, щоб почалося політичне врегулювання (конфлікту)", - написав Помпео.
Нагадаємо, у четвер США ввели санкції проти п'яти суден, однієї фірми і трьох фізичних осіб за поставки авіаційного палива ВС РФ в Сирії.
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