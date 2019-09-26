США запровадили санкції проти колишнього лідера Куби Кастро

Вашингтон звинуватив Кастро в порушеннях прав людини і підтримці режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Рауль Кастро – молодший брат лідера кубинської революції Фіделя Кастро. Наприкінці 1950-х років він обійняв посаду міністра збройних сил Куби. З 2006 до 2018 року очолював державу. З 2011 року є лідером владної Комуністичної партії Куби.

Нагадаємо, раніше 26 вересня США розширили санкції проти Росії.