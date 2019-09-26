США ввели санкции против бывшего лидера Кубы Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Соединенные Штаты ввели санкции против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и его семьи. Об этом заявил 26 сентября госсекретарь Майк Помпео, передает УНН опираясь на данные Reuters и Радио Свобода.
Вашингтон обвинил Кастро в нарушениях прав человека и поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Рауль Кастро — младший брат лидера кубинской революции Фиделя Кастро. В конце 1950-х годов он занял пост министра вооруженных сил Кубы. С 2006 до 2018 года возглавлял государство. С 2011 года является лидером правящей Коммунистической партии Кубы.
Напомним, ранее 26 сентября США расширили санкции против России.