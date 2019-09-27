Помпео: Россия и Иран провоцируют насилие в Сирии

“Как было сказано сегодня в ходе заседания „малой группы“ (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция), США поддерживают усилия ООН по прекращению военных действий в Сирии. Нынешнее насилие, разжигаемое Ираном и Россией, усиливает тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии и должно прекратиться, чтобы началось политическое урегулирование (конфликта)”, — написал Помпео.

Напомним, в четверг США ввели санкции против пяти судов, одной фирмы и трех физических лиц за поставки авиационного топлива ВС РФ в Сирии.

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