Эрдоган анонсировал военную операцию к востоку от Евфрата в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о завершении подготовки к военной операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.
"Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии", - сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что цель Турции - принести мир на восток от Евфрата.
"Анкара обращается к тем, кто пытается помешать борьбе с террористической организацией PKK, играя в дипломатические игры. Турция сыта обещаниями по горло", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган напомнил, что Турция неоднократно сообщала США о своей обеспокоенности ситуацией в районах Сирии, захваченных YPG/PKK.
Напомним, Сирия требует вывода американских и турецких войск с территории страны.