Пентагон Ердогану: можлива операція Туреччини в Сирії викликає стурбованість

“Ми зосередили свою увагу на тому, щоб механізм безпеки заробив. Це найкращий шлях просування вперед для всіх нас. Будь-яка неузгоджена військова операція Туреччини викличе серйозну стурбованість, оскільки вона може підірвати наші спільні інтереси щодо забезпечення безпеки на північному сході Сирії і по нанесенню ураження ІД (терористичне угрупування „Ісламська держава“)”, — зазначили в Міноборони США.

У суботу Ердоган не виключив, що операція по створенню зони безпеки в Сирії може початися в найближчі дні. Він також знову повідомив, що ЗС Туреччини готові до проведення операції в арабській республіці.

1 жовтня президент заявив, що Анкара має намір діяти самостійно в питанні створення зони безпеки на схід від річки Євфрат в Сирії, оскільки їй на цей момент “не вдалося досягти бажаного результату”, а часу чекати не залишилося. Міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар в той же день поінформував, що збройні сили країни готові до проведення відповідної операції в Сирії.

Дискусія про створення буферної зони почалася ще в 2013 році через кризу в арабській республіці. Тоді розглядався варіант створення безпольотної зони і зони безпеки на сирійській території, де могли б ховатися біженці. До цієї ідеї в Анкарі поверталися практично щорічно, проте кожного разу з різних причин ці плани не були реалізовані.