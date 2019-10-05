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Пентагон Эрдогану: возможная операция Турции в Сирии вызывает беспокойство

Киев • УНН

 • 12856 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Несогласованная военная операция Анкары на сирийской территории может вызвать серьезную обеспокоенность и подорвать американо-турецкие интересы в республике. Об этом сообщил в субботу пресс-центр Пентагона в ответ на высказывания турецкого президента Тайипа Эрдогана о том, что операция Турции в Сирии может начаться в ближайшие дни, передает УНН.

Пентагон Эрдогану: возможная операция Турции в Сирии вызывает беспокойство

“Мы сосредоточили свое внимание на том, чтобы механизм безопасности заработал. Это лучший путь продвижения вперед для всех нас. Любая несогласованная военная операция Турции вызовет серьезную обеспокоенность, поскольку она может подорвать наши общие интересы по обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии и по нанесению поражения ИГ (террористическая группировка „Исламское государство“)”, — отметили в Минобороны США.

В субботу Эрдоган не исключил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в ближайшие дни. Он также вновь сообщил, что ВС Турции готовы к проведению операции в арабской республике.

1 октября президент заявил, что Анкара намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей к настоящему моменту "не удалось достичь желаемого результата", а времени ждать не осталось. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в тот же день проинформировал, что вооруженные силы страны готовы к проведению соответствующей операции в Сирии.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в арабской республике. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К данной идее в Анкаре возвращались практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин эти планы не были реализованы.

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