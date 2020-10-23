Туреччина продовжила сейсморозвідувальні роботи у Середземномор’ї

Зазначається, що влада Туреччини дала чергове міжнародне повідомлення Navtex, яким Анкара зарезервувала район для проведення геологорозвідувальних робіт в Середземному морі дослідним судном Oruç Reis.

Разом з Oruç Reis, яке здатне проводити дослідження шельфу на глибині від 8 тис. до 15 тис. метрів, в сейсморозвідці задіяні кораблі Ataman і Cengizhan. Раніше планувалося завершити роботи Oruç Reis до 22 жовтня.

Як повідомляв УНН, Туреччина почала буріння нафти та газу у нових районах поблизу південно-західного узбережжя Кіпру. У Греції заявили, що будуть захищати свої суверенні права всіма доступними засобами, включаючи військові, якщо Туреччина направить дослідницьке судно Oruc Reis у грецьку виняткову економічну зону.