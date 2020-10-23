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Турция продолжила сейсморазведочные работы в Средиземноморье

Турция продолжила сейсморазведочные работы в Средиземноморье

Киев  •  УНН

 • 15923 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Турецкое исследовательское судно Oruç Reis продолжит сейсморазведочные работы в восточном Средиземноморье до 27 октября. Об этом со ссылкой на власти Турции сообщает агентство Anadolu, передает УНН.

Отмечается, что власти Турции дали очередное международное сообщение Navtex, которым Анкара зарезервировала район для проведения геологоразведочных работ в Средиземном море исследовательским судном Oruç Reis.

Вместе с Oruç Reis, которое способно проводить исследования шельфа на глубине от 8 тыс. до 15 тыс. метров, в сейсморазведке задействованы корабли Ataman и Cengizhan. Ранее планировалось завершить работы Oruç Reis до 22 октября.

Как сообщал УНН, Турция начала бурение нефти и газа в новых районах у юго-западного побережья Кипра. В Греции заявили, что будут защищать свои суверенные права всеми доступными средствами, включая военные, если Турция направит исследовательское судно Oruc Reis в греческую исключительную экономическую зону.

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