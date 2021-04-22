Туреччина переносить турсезон через закрите небо з РФ: це вплинуло і на українських туристів

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"Оскільки Росія не летить, то деякі готелі відсувають свою дату відкриття на невизначений термін. Багато хто навіть не відкриваються. Тому, зараз проблема в тому, що деяким бронюванням серед українців, зробленим раніше, доводиться знаходити альтернативи. Готелі не бажають працювати на мінімальні завантаження. А люди дійсно очікують зниження цін, але цього не відбувається", - розповіла туристичний агент Марина Даніелян.

Деталі

Як зазначила експерт, основна проблема сезонної відпустки в Туреччині цього року полягає в тому, що більшість готелів, які надають свої послуги, відсувають дату відкриття сезону, в зв'язку з тим, що готелі не готові працювати на мінімальну кількість туристів.

"Нам доводиться шукати, куди переселяти людей, які робили бронь на травневі свята в січні, тому що готелі закриваються", - розповіла туристичний агент.

За її словами, другою не менш важливою проблемою залишається страх українців перед подорожжю, викликаний погіршенням ситуації з коронавірусом у країні.

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"Наших туристів у порівнянні з іншими країнами від 20 до 30%, не більше. Основна маса - це росіяни (близько 60%), а решта - європейці. Зараз при виборі Туреччини люди самі запитують про ситуацію, обмеження, а також враховують обстановку в Україні. А є ті, які просять підібрати готель, де поменше людей. Ситуація з Росією "аншлаг" серед наших людей не викликала, а скоріше дала зворотну реакцію", - зазначила експерт.

Як розповіла турагент, у зв'язку з погіршенням ситуації з обмеженнями в Туреччині, скасовані всі культурні заходи і концерти, що також впливає на вибір країни для відпочинку.

Водночас фахівець Ажеліка Харитонова вважає, що проводити відпустку в Туреччині набагато вигідніше, ніж на українських курортах. Оскільки якість, сервіс і чистота значно відрізняються, попри однакову вартість.

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"Якщо ви візьмете готель 4 зірки в Одесі, і 4 зірки в Туреччині - очікування будуть різні. Середня вартість відпочинку в 4-зірковому готелі на 7 днів становить від 700 євро і в Україні і в Туреччині. Але з огляду на рівень вітчизняного туризму, рекомендується вибирати закордонні путівки. Якщо варіювати ціни середнього класу, то найдорожча путівка на 7 днів може обійтися до 1 000 євро. На це все впливає сервіс, включене харчування, а також, наскільки близько до моря розташований готель", - зазначила турагент.

Попри значне зниження туристичного потоку, за словами фахівців, найбільш популярними курортами Туреччини залишаються берег Егейського моря, а також узбережжя Анталії і Аланії.

Контекст

З 15 квітня Росія припинила чартерні перельоти до Туреччини. Офіційно причиною заборони стала погана епідеміологічна ситуація в Росії. Також Росспоживнагляд включив Туреччину до переліку країн, які не рекомендовані для відвідування російськими громадянами.

Тим часом у Туреччині зафіксували вже близько 4,38 млн випадків захворювання коронавірусом.

Додамо, курортний Балі планують відкрити для туристів до кінця липня.



