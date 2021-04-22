Турция переносит турсезон из-за закрытого неба с РФ: это повлияло и на украинских туристов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Прекращение авиасообщения Турции с Россией вызвало закрытие большинства турецких отелей. Открытие туристического сезона в стране отодвинули на неопределенный срок. Об этом журналисту УНН рассказали специалисты туристической отрасли.

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“Поскольку Россия не летит, то некоторые отели отодвигают свою дату открытия на неопределенный срок. Многие даже не открываются. Поэтому, сейчас проблема в том, что некоторым бронированиям среди украинцев, сделанным ранее, приходится находить альтернативы. Отели не желают работать на минимальные загрузки. А люди действительно ожидают снижения цен, но этого не происходит”, - рассказала туристический агент Марина Даниэлян.

Детали

Как отметила эксперт, основная проблема сезонного отпуска в Турции в этом году заключается в том, что большинство отелей, предоставляющих свои услуги, отодвигают дату открытия сезона, в связи с тем, что отели не готовы работать на минимальное количество туристов.

“Нам приходится искать, куда переселять людей, которые делали бронь на майские праздники в январе, потому что отели закрываются”, - рассказала туристический агент.

По ее словам, второй не менее важной проблемой остается страх украинцев перед путешествием, вызванный ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

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“Наших туристов в сравнении с другими странами от 20 до 30%, не больше. Основная масса - это россияне (около 60%), а остальное - европейцы. Сейчас при выборе Турции люди сами спрашивают о ситуации, ограничениях, а также учитывают обстановку в Украине. А есть те, которые просят подобрать отель, где поменьше людей. Ситуация с Россией “аншлаг” среди наших людей не вызвала, а скорее дала обратную реакцию”, - отметила эксперт.

Как рассказала турагент, в связи с ухудшением ситуации с ограничениями в Турции, отменены все культурные мероприятия и концерты, что также влияет на выбор страны для отдыха.

В то же время, специалист Ажелика Харитонова считает, что проводить отпуск в Турции намного выгоднее, чем на украинских курортах. Поскольку качество, сервис, и чистота значительно отличаются, несмотря на одинаковую стоимость.

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“Если вы возьмете отель 4 звезды в Одессе, и 4 звезды в Турции - ожидания будут разные. Средняя стоимость отдыха в 4-звездочном отеле на 7 дней составляет от 700 евро и в Украине и в Турции. Но учитывая уровень отечественного туризма, рекомендуется выбирать заграничные путевки. Если варьировать цены среднего класса, то самая дорогая путевка на 7 дней может обойтись до 1 000 евро. На это все влияет сервис, включенное питание, а также, насколько близко к морю расположен отель”, - отметила турагент.

Несмотря на значительное снижение туристического потока, по словам специалистов, наиболее популярными курортами Турции остаются берег Эгейского моря, а также побережье Анталии и Аланьи.

Контекст

С 15 апреля Россия прекратил чартерные перелеты в Турцию. Официально причиной запрета стала плохая эпидемиологическая ситуация в России. Также Роспотребнадзор включил Турцию в число стран, не рекомендованных для посещения российскими гражданами.

Между тем в Турции зафиксировали уже около 4,38 млн случаев заболевания коронавирусом.

Добавим, курортный Бали планируют открыть для туристов до конца июля.

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