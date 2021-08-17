Туреччина будує стіну на кордоні, щоб запобігти напливу біженців з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Туреччина будує стіну вздовж свого кордону з Іраном, щоб не допустити напливу біженців із Афганістану. Про це повідомляє УНН за даними агентства AFP.
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Наразі в Туреччині на кордоні з Іраном триває будівництво 5-кілометрового бар'єру. Однак у країні мають намір звести 295-кілометрову стіну, яку укріплять колючим дротом та траншеями. У такий спосіб Туреччина зміцнює свої кордони від імовірного напливу біженців із Афганістану.
Нагадаємо
15 серпня таліби заявили про захоплення усієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.
Представник "Талібану" заявив, що рух чекає на "мирне передання влади" у "наступні кілька днів".
Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану. У неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує на повне передання влади.
Вулиці Кабула спорожніли на наступний день після того, як бійці "Талібану" без бою захопили столицю Афганістану. Аеропорт було забито тисячами мирних жителів, які намагалися втекти.
Деякі афганці в аеропорту Кабула спробували покинути країну на шасі і двигуні американського транспортного літака.
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