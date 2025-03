Кілька афганців намагалися покинути Кабул на шасі американського літака, але впали в повітрі - ЗМІ

Цитата:

“Місцеві жителі біля аеропорту Кабула стверджують, що троє молодих людей, що міцно трималися за шасі літака, впали на дахи будинків. Один з місцевих жителів підтвердив це і сказав, що падіння цих людей супроводжувалося гучним і жахливим шумом”, - пише місцеве видання Aśvaka News Agency.

На відео, опублікованому агентством, видно, як щонайменше двоє людей впало з літака на великій висоті.

Інше відео опублікував у себе в Twitter користувач під іменем Muslim Shirzad. У його біографії зазначено, що він є колишнім ведучим TOLO News, проте сторінка не верифікована.

“Трагедія Афганістану прямо зараз в міжнародному аеропорту Кабула: афганська молодь на двигуні американського літака залишає країну”, — написав користувач, опублікувавши відповідне відео.

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі - хаос через натовпи охочих покинути країну.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, у тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.

