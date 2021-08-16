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Кілька афганців намагалися покинути Кабул на шасі американського літака, але впали в повітрі - ЗМІ

Кілька афганців намагалися покинути Кабул на шасі американського літака, але впали в повітрі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 39097 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Кілька афганців в аеропорту Кабула спробували покинути країну на шасі і двигуні американського транспортного літака. На опублікованих у ЗМІ і соцмережах відео показано, як люди падають з літака з великої висоти на житлові будинки, передає УНН.

Цитата:

“Місцеві жителі біля аеропорту Кабула стверджують, що троє молодих людей, що міцно трималися за шасі літака, впали на дахи будинків. Один з місцевих жителів підтвердив це і сказав, що падіння цих людей супроводжувалося гучним і жахливим шумом”, - пише місцеве видання Aśvaka News Agency.

Деталі

На відео, опублікованому агентством, видно, як щонайменше двоє людей впало з літака на великій висоті.

Інше відео опублікував у себе в Twitter користувач під іменем Muslim Shirzad. У його біографії зазначено, що він є колишнім ведучим TOLO News, проте сторінка не верифікована.

“Трагедія Афганістану прямо зараз в міжнародному аеропорту Кабула: афганська молодь на двигуні американського літака залишає країну”, — написав користувач, опублікувавши відповідне відео.

Доповнення

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі - хаос через натовпи охочих покинути країну.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, у тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

BREAKING NEWS - Locals near Kabul airport claim that three young men who were holding themselves tightly in the tires of an airplane fell on top of people's houses. One of the locals confirmed this and said that the fall of these people made a loud and terrifying noise. pic.twitter.com/BtIovAhoDL

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Afghanistan’s tragedy right now in Kabul international airport: Afghan youth on the engine of American plane to leave the country. pic.twitter.com/CoTS8sq9c3

— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

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