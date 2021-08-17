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Турция строит стену на границе, чтобы предотвратить наплыв беженцев из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 25566 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Турция строит стену вдоль своей границы с Ираном, чтобы не допустить наплыва беженцев из Афганистана. Об этом сообщает УНН по данным агентства AFP.

Детали

Сейчас в Турции на границе с Ираном продолжается строительство 5-километрового барьера. Однако в стране намерены возвести 295-километровую стену, которую укрепят колючей проволокой и траншеями. Таким образом Турция укрепляет свои границы от возможного наплыва беженцев из Афганистана.

Напомним

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждёт "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".

Впоследствии талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана. В воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и группировка ожидает полной передачи власти.

Улицы Кабула опустели на следующий день после того, как бойцы "Талибана" без боя захватили столицу Афганистана. Аэропорт был забит сотнями мирных жителей, которые пытались убежать.

Некоторые афганцы в аэропорту Кабула попытались покинуть страну на шасси и двигателе американского транспортного самолета.

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