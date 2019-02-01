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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Туман в Україні протримається до наступного тижня

Туман в Україні протримається до наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. На більшій частині території України тумани протримаються ще до наступного тижня. Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі журналісту УНН.

“Прогноз щодо туману, він протримається до наступного тижня”, - зазначив синоптик.

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Раніше УНН повідомляв, що сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.

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