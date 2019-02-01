Туман в Україні протримається до наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На більшій частині території України тумани протримаються ще до наступного тижня. Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі журналісту УНН.
“Прогноз щодо туману, він протримається до наступного тижня”, - зазначив синоптик.
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Раніше УНН повідомляв, що сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.
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