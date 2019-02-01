Туман в Украине продержится до следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. На большей части территории Украины туманы продержатся еще до следующей недели. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии журналисту УНН.
"Прогноз по туману, он продержится до следующей недели", - отметил синоптик.
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Ранее УНН сообщал, что сегодня в Украине синоптики объявили желтый уровень опасности из-за тумана, который приведет к слабой видимости на большей территории Украины, 200-500 м.
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.
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