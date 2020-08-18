ЦВК звернулася до компетентних органів щодо можливості проведення виборів на Донбасі

"На сьогоднішньому засіданні ЦВК знову звернулась до компетентних органів, у тому числі до Луганської та Донецької ОДА-ОВЦА, щодо можливості підготовки та проведення виборів на території Донецької та Луганської областей", - повідомили в пресслужбі.

Як зазначили в ЦВК, організація та проведення перших місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей можлива.

"Що потрібно для проведення виборів на зазначених територіях? Станом на початок виборчого процесу потрібне розуміння ризиків, забезпечення належної безпеки та уникнення терористичної загрози. Найбільша цінність – життя людей", - пояснили у комісії.

Водночас зазначається, що "ЦВК не має ні законодавчих повноважень, ні практичних можливостей перевірити реальний стан справ на цих територіях".

Як повідомляв УНН, на початку серпня ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.

Пізніше комісія прийняла постанову про неможливість проведення місцевих виборів 25 жовтня на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, ЦВК призначила перші місцеві вибори в ОТГ на 25 жовтня.