ЦВК збереться на наступне засідання 5 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія збереться на засідання 5 жовтня о 12.00. Розглядати планують кілька невідкладних питань. Про це заявив на брифінгу голова ЦВК Олег Діденко, передає УНН.
"...ми плануємо провести чергове засідання уже завтра. Є декілька невідкладних питань", - зазначив Діденко.
За його словами, йдеться про відшкодування витрат політичним партіям, а також є питання щодо реєстрації та визнання обраним народним депутатом Олександра Копиленка.
Засідання ЦВК заплановано на 12.00.
Нагадаємо, головою Центральної виборчої комісії став Олег Діденко, а секретарем - Олена Гатаулліна.
Як повідомлялося раніше, головною метою новообраного ЦВК у провладній партії “Слуга народу” вважають об’єктивність роботи та обіцяють, що “ручною” комісія не буде.
Раныше, 4 жовтня, народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський.