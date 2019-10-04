ЦИК соберется на следующее заседание 5 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия соберется на заседание 5 октября в 12.00. Рассматривать планируют несколько неотложных вопросов. Об этом заявил на брифинге председатель ЦИК Олег Диденко, передает УНН.
"... мы планируем провести очередное заседание уже завтра. Есть несколько неотложных вопросов", - отметил Диденко.
По его словам, речь идет о возмещении расходов политическим партиям, а также вопросе о регистрации и признании избранным народным депутатом Александра Копыленко.
Заседание ЦИК запланировано на 12.00.
Напомним, председателем Центральной избирательной комиссии стал Олег Диденко, а секретарем - Елена Гатауллина.
Как сообщалось ранее, главной целью новоизбранного ЦИК в провластной партии "Слуга народа" считают объективность работы и обещают, что "ручной" комиссия не будет.
Раныше, 4 октября, народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский.