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ЦВК хоче швидшого внесення змін до закону про публічні закупівлі

ЦВК хоче швидшого внесення змін до закону про публічні закупівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Центральна виборча комісія вітає будь-які кроки, спрямовані на розв’язання проблеми з організацією публічних закупівель для забезпечення розпочатого виборчого процесу. Та очікує якнайшвидшого внесення змін до закону щодо закупівель для проведення позачергових парламентських виборів. Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.

"Центральна виборча комісія вітає будь-які кроки, спрямовані на розв’язання проблеми з організацією публічних закупівель для забезпечення розпочатого виборчого процесу. Та очікує якнайшвидшого внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" чи прийняття у встановленому законом порядку іншого нормативного акту, який комплексно вирішить згадану проблему, що належить до компетенції органів державної влади, відповідальних за реалізацію державної політики в сфері публічних закупівель та контроль використання коштів Державного бюджету України", - йдеться в повідомленні.

У Комісії зазначили, що лише у середу, 29 травня, відбуласа нарада щодо публічних закупівель для організації підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів.

"Під час наради єдиною була позиція представників державних органів щодо необхідності законодавчого врегулювання означеного питання. Однак відповідно до коментарів віце-спікера Верховної Ради України Ірини Геращенко малоймовірним є прийняття змін до закону з урахуванням швидкоплинності виборчого процесу та вимог Регламенту ВРУ", - зазначили у ЦВК.

Крім того, у ЦВК заявили, що вважають безпідставними заяви Мінекономрозвитку щодо намагань Комісії здійснювати закупівлі "у непрозорий, неефективний спосіб", що "створить умови для зловживань під час укладення та виконання договорів закупівель".

"Комісія звертає увагу, що проблема здійснення публічних закупівель для організації підготовки та проведення виборів підіймається Комісією з 2016 року і виключно в контексті забезпечення реалізації гарантованого Конституцією України активного та пасивного виборчого права громадян України", - зазначили у Комісії.

ЦВК також наголосила, що саме Мінекономрозвитку як державний орган відповідальний за формування та реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель та державного замовлення, "мало б давно врахувати обґрунтовані численні звернення Комісії для внесення відповідних змін до законодавства, що дало б змогу уникнути критичної ситуації з підготовкою до позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року".

Як повідомляв УНН, ЦВК не встигне провести всі необхідні тендерні процедури, пов’язані з парламентськими виборами до 21 липня, тож вимагає відповідних рішень уряду й Президента.

Тому Комісія звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".

Пізніше до Верховної ради України внесли проект закону щодо закупівель для проведення позачергових парламентських виборів. Того ж дня документ відкликали.

У середу, 29 травня, пройшло засідання робочої групи щодо здійснення публічних закупівель під час підготовки до виборів 21 липня.

Мінекономрозвитку дозволило ЦВК розбивати великі тендери на менші в ході підготовки до позачергових парламентських виборів.

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