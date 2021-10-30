ЦВК каже, COVID-сертифікати на виборчих дільницях завтра не перевірятимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія заявила, що на виборах 31 жовтня на дільницях не перевірятимуть сертифікати про щеплення від COVID-19 або негативний тест, пише УНН.
Цитата:
"Зараз поширюється повідомлення про те, що на виборах 31 жовтня на дільницях перевірятимуть сертифікати про щеплення або негативний тест. Чи перевірятимуть? - Ні", - вказали у ЦВК у Facebook.
Деталі
Як зазначили у ЦВК, аби безпечно проголосувати, громадянам достатньо:
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- паспорта;
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- маски, антисептика, особистої ручки;
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- дотримуватися дистанції.
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Доповнення
Жителі міста Харків завтра, 31 жовтня, обиратимуть нового очільника міста. Також 31 жовтня - проміжні вибори до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). Сьогодні - день тиші перед виборами.