ЦВК каже, COVID-сертифікати на виборчих дільницях завтра не перевірятимуть

Цитата:

"Зараз поширюється повідомлення про те, що на виборах 31 жовтня на дільницях перевірятимуть сертифікати про щеплення або негативний тест. Чи перевірятимуть? - Ні", - вказали у ЦВК у Facebook.

Деталі

Як зазначили у ЦВК, аби безпечно проголосувати, громадянам достатньо:



паспорта;



маски, антисептика, особистої ручки;



дотримуватися дистанції.



Доповнення

Жителі міста Харків завтра, 31 жовтня, обиратимуть нового очільника міста. Також 31 жовтня - проміжні вибори до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). Сьогодні - день тиші перед виборами.