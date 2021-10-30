Сьогодні день тиші перед голосуванням за мера Харкова та довиборами в Раду 31 жовтня

Деталі

Відтак, у день тиші, згідно з законом, буде дозволено лише розповсюджувати інформацію, яка стосується процесу виборів, про порядок голосування, нюанси законодавства тощо.

Своєю чергою, під заборону потрапили наступні процеси:



розповсюдження агітаційних та рекламних матеріалів;



зустрічі з виборцями, мітинги та концерти на підтримку кандидатів.



поширення будь-яких листівок, газет та плакатів, які мають ознаки агітації;



публічні заклики голосування за кого-небудь;



оприлюднення соціологічних досліджень, пов’язаних із виборами;



публічна оцінка діяльності кандидатів;



встановлення агітаційних наметів.



Нагадаємо

На виборах Харківського міського голови та проміжних виборах у парламент у двох одномандатних виборчих округах в Херсонській і Черкаській областях 31 жовтня безпеку забезпечуватимуть 8,5 тисяч правоохоронців.