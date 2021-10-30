Сьогодні день тиші перед голосуванням за мера Харкова та довиборами в Раду 31 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Жителі міста Харків завтра, 31 жовтня, обиратимуть нового очільника міста. В зв’язку з цим, з 00:00 30 жовтня почав діяти “день тиші”. Обмеження дня тиші поширюються також і на передвиборчу агітацію кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). День тиші забороняє будь-яку агітацію, а також політичну рекламу у будь-якому її прояві, пише УНН.
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Відтак, у день тиші, згідно з законом, буде дозволено лише розповсюджувати інформацію, яка стосується процесу виборів, про порядок голосування, нюанси законодавства тощо.
Своєю чергою, під заборону потрапили наступні процеси:
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- розповсюдження агітаційних та рекламних матеріалів;
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- зустрічі з виборцями, мітинги та концерти на підтримку кандидатів.
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- поширення будь-яких листівок, газет та плакатів, які мають ознаки агітації;
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- публічні заклики голосування за кого-небудь;
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- оприлюднення соціологічних досліджень, пов’язаних із виборами;
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- публічна оцінка діяльності кандидатів;
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- встановлення агітаційних наметів.
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Нагадаємо
На виборах Харківського міського голови та проміжних виборах у парламент у двох одномандатних виборчих округах в Херсонській і Черкаській областях 31 жовтня безпеку забезпечуватимуть 8,5 тисяч правоохоронців.