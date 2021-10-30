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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня день тишины перед голосованием за мэра Харькова и довыборами в Раду 31 октября

Киев • УНН

 • 22648 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Жители города Харьков завтра, 31 октября, будут выбирать нового главу города. В этой связи, с 00:00 30 октября начал действовать “день тишины”. Ограничения дня тишины распространяются также на предвыборную агитацию кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область). День тишины запрещает какую-либо агитацию, а также политическую рекламу в любом ее проявлении, пишет УНН.

Сегодня день тишины перед голосованием за мэра Харькова и довыборами в Раду 31 октября

Подробности

Следовательно, в день тишины, согласно закону, будет разрешено только распространять информацию, касающуюся процесса выборов, о порядке голосования, нюансах законодательства и т.д.

В свою очередь, под запрет попали следующие процессы:

  • распространение агитационных и рекламных материалов;
  • встречи с избирателями, митинги и концерты в поддержку кандидатов.
  • распространение любых открыток, газет и плакатов, имеющих признаки агитации;
  • публичные призывы голосования за кого-нибудь;
  • обнародование социологических исследований, связанных с выборами;
  • публичная оценка деятельности кандидатов;
  • установка агитационных палаток.

Напомним

На выборах Харьковского городского головы и промежуточных выборах в парламент в двух одномандатных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях 31 октября безопасность будут обеспечивать 8,5 тысячи правоохранителей.

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