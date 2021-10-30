Сегодня день тишины перед голосованием за мэра Харькова и довыборами в Раду 31 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Жители города Харьков завтра, 31 октября, будут выбирать нового главу города. В этой связи, с 00:00 30 октября начал действовать “день тишины”. Ограничения дня тишины распространяются также на предвыборную агитацию кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область). День тишины запрещает какую-либо агитацию, а также политическую рекламу в любом ее проявлении, пишет УНН.
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Следовательно, в день тишины, согласно закону, будет разрешено только распространять информацию, касающуюся процесса выборов, о порядке голосования, нюансах законодательства и т.д.
В свою очередь, под запрет попали следующие процессы:
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- распространение агитационных и рекламных материалов;
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- встречи с избирателями, митинги и концерты в поддержку кандидатов.
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- распространение любых открыток, газет и плакатов, имеющих признаки агитации;
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- публичные призывы голосования за кого-нибудь;
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- обнародование социологических исследований, связанных с выборами;
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- публичная оценка деятельности кандидатов;
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- установка агитационных палаток.
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Напомним
На выборах Харьковского городского головы и промежуточных выборах в парламент в двух одномандатных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях 31 октября безопасность будут обеспечивать 8,5 тысячи правоохранителей.