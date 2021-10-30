Сегодня день тишины перед голосованием за мэра Харькова и довыборами в Раду 31 октября

Подробности

Следовательно, в день тишины, согласно закону, будет разрешено только распространять информацию, касающуюся процесса выборов, о порядке голосования, нюансах законодательства и т.д.

В свою очередь, под запрет попали следующие процессы:



распространение агитационных и рекламных материалов;



встречи с избирателями, митинги и концерты в поддержку кандидатов.



распространение любых открыток, газет и плакатов, имеющих признаки агитации;



публичные призывы голосования за кого-нибудь;



обнародование социологических исследований, связанных с выборами;



публичная оценка деятельности кандидатов;



установка агитационных палаток.



Напомним

На выборах Харьковского городского головы и промежуточных выборах в парламент в двух одномандатных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях 31 октября безопасность будут обеспечивать 8,5 тысячи правоохранителей.