ЦИК говорит, что COVID-сертификаты на избирательных участках завтра проверять не будут

Цитата:

"Сейчас распространяется сообщение о том, что на выборах 31 октября на участках будут проверять сертификаты о прививках или негативном тесте. Будут ли проверяться? - Нет", - указали в ЦИК в Facebook.

Детали

Как отметили в ЦИК, чтобы безопасно проголосовать, гражданам достаточно:



паспорта;



маски, антисептика, личной ручки;



соблюдать дистанцию.



Дополнение

Жители города Харьков завтра, 31 октября, будут избирать нового главу города. Также 31 октября - промежуточные выборы в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область). Сегодня – день тишины перед выборами.