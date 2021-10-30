ЦИК говорит, что COVID-сертификаты на избирательных участках завтра проверять не будут
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия заявила, что на выборах 31 октября на участках не будут проверяться сертификаты о прививках от COVID-19 или негативный тест, пишет УНН.
Цитата:
"Сейчас распространяется сообщение о том, что на выборах 31 октября на участках будут проверять сертификаты о прививках или негативном тесте. Будут ли проверяться? - Нет", - указали в ЦИК в Facebook.
Детали
Как отметили в ЦИК, чтобы безопасно проголосовать, гражданам достаточно:
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- паспорта;
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- маски, антисептика, личной ручки;
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- соблюдать дистанцию.
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Дополнение
Жители города Харьков завтра, 31 октября, будут избирать нового главу города. Также 31 октября - промежуточные выборы в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область). Сегодня – день тишины перед выборами.