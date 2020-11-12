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Актуальне
ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Херсонської обласної ТВК

ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Херсонської обласної ТВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Херсонської обласної територіальної виборчої комісії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Так, до Комісії надійшли скарги Херсонських обласних організацій політичних партій “Наш Край”, “Слуга народу” та Херсонської регіональної організації Політичної партії “Партія Ігоря Колихаєва “НАМ ТУТ ЖИТИ!”. У скаргах субʼєкти звернення просили достроково припинити повноваження вказаної комісії у зв’язку з вчиненням нею одноразового грубого порушення законодавства, встановленого рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що судом, зокрема, було визнано протиправною бездіяльність цієї ТВК щодо нездійснення повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району та Каховської міської ТВК Каховського району Херсонської області щодо встановлення підсумків голосування в межах частини територіальних виборчих округів № 3 та № 5.

Так, Комісія встановила, що станом на момент розгляду цього питання Херсонська обласна ТВК не виконала постанову суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК достроково припинила повноваження усього складу ще однієї міської ТВК

"Окрім того, зі звернення, яке надійшло до ЦВК, вбачається, що вказана комісія не виконує свої повноваження у звʼязку з неможливістю забезпечити кворум, необхідний для повноважного прийняття рішень. При цьому будь-яких підтверджуючих документів поважності причин відсутності членів Херсонської обласної ТВК на її засіданні Комісії надано не було", - зазначається в повідомленні.

Відтак Комісія задовольнила вказані скарги, визнавши протиправною бездіяльність Херсонської обласної ТВК щодо невиконання рішення суду.

"Разом з тим ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Херсонською обласною ТВК законодавства та достроково припинила повноваження усього її складу", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Комісія зобов’язала Херсонську обласну ТВК після сформування її нового складу невідкладно виконати відповідну постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду.

Нагадаємо, ЦВК ухвалила рішення щодо виділення додаткових коштів для повторного голосування.

Українські Національні Новини

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