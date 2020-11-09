ЦВК достроково припинила повноваження усього складу ще однієї міської ТВК
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження усього складу Буринської міської ТВК Конотопського району Сумської області, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ЦВК.
"... ЦВК ... констатувала, що з боку Буринської міської ТВК мало місце невиконання рішення суду, яке набрало законної сили.
Відтак Комісія встановила факт одноразового грубого порушення Буринською міською ТВК законодавства та достроково припинила повноваження усього її складу", - йдеться у повідомленні.
При цьому встановлено, що місцеві організації політичних партій, за поданнями яких до складу цієї комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, можуть не пізніше 15 години 10 листопада 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу, повідомили у пресслужбі.
Також ЦВК звернула увагу Буринської міської ТВК на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства в ході реалізації повноважень щодо підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.
Нагадаємо, ЦВК достроково припинила повноваження Марганецької та Васильківської міських ТВК.