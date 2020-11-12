Вибори-2020: ЦВК ухвалила рішення щодо виділення додаткових коштів для повторного голосування

Повідомляється, що 12 листопада відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія внесла зміни до Розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування 15 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, затвердженого постановою ЦВК від 5 листопада 2020 року № 445. А саме, до Розподілу додано Херсонську ОДА, якій виділено 13 тисяч 300 гривень.

"Також затверджено додатковий розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування 8 та 15 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на загальну суму 19 млн 954 тисячі 800 гривень для 5 обласних державних адміністрацій", - йдеться в повідомленні.

Крім цього ЦВК затвердила розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування 22 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на загальну суму 286 тисяч 500 гривень для 13 обласних державних адміністрацій.

Окрім того, Комісія затвердила зміни до єдиного кошторису видатків окружної виборчої комісії ОВО № 208 для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року, виклавши його в новій редакції, запропонованій вказаною ОВК.

Нагадаємо, процес встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня перебуває на фінішній прямій.