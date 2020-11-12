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ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной ТИК

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной ТИК

Киев  •  УНН

 • 13374 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной территориальной избирательной комиссии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Так, в Комиссию поступили жалобы Херсонских областных организаций политических партий "Наш Край", "Слуга народа" и Херсонской региональной организации Политической партии "Партия Игоря Колыхаева "НАМ ТУТ ЖИТИ!". В жалобах субъекты обращения просили досрочно прекратить полномочия указанной комиссии в связи с совершением ею однократного грубого нарушения законодательства, установленного решением Пятого апелляционного административного суда", - говорится в сообщении.

Сообщается, что судом, в частности, было признано противоправным бездействие этой ТИК относительно неосуществления полномочий Бехтерской сельской ТВК Скадовского района и Каховской городской ТИК Каховского района Херсонской области по установлению итогов голосования в пределах части территориальных избирательных округов № 3 и № 5.

Так, Комиссия установила, что на момент рассмотрения этого вопроса Херсонская областная ТИК не выполнила постановление суда.

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"Кроме того, из обращения, которое поступило в ЦИК, усматривается, что указанная комиссия не выполняет свои полномочия в связи с невозможностью обеспечить кворум, необходимый для полномочного принятия решений. При этом каких-либо подтверждающих документов уважительности причин отсутствия членов Херсонской областной ТИК на ее заседании Комиссии предоставлено не было", - отмечается в сообщении.

Поэтому Комиссия удовлетворила указанные жалобы, признав противоправной бездеятельность Херсонской областной ТИК относительно невыполнения решения суда.

"Вместе с тем ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Херсонской областной ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении.

Кроме того, Комиссия обязала Херсонскую областную ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно выполнить соответствующее постановление Пятого апелляционного административного суда.

Напомним, ЦИК приняла решение о выделении дополнительных средств для повторного голосования.

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