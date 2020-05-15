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ЦВК Білорусі про рішення призначити вибори президента під час пандемії: Критика - недоречна

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина вважає, що білоруси не бояться коронавірусу і “не сидять в бункері”, тому критика про призначення президентських виборів в період епідемії — недоречна. Про це Єрмошина заявила в ефірі Першого національного каналу Білоруського радіо, передає УНН.

ЦВК Білорусі про рішення призначити вибори президента під час пандемії: Критика - недоречна

“Так, народу стало менше ходити (на вулицях), але в масках ви зустрінете людей рідко. Більш того, навіть в магазини — закриті приміщення — не так багато людей заходить в масках. Тобто далеко не всі виявляють обачність через коронавірус. Тому сказати, що населення у нас страшно налякане, сидить в бункері і збирачі підписів потривожать спокій, порушать епідеміологічний режим, не доводиться. Немає особливого епідеміологічного режиму, і громадяни не особливо прагнуть його дотримуватися... Крім того, якщо будуть передумови, які будуть свідчити про несприятливу ситуацію під час голосування, члени виборчих комісій будуть забезпечені і масками, і рукавичками”, — сказала Єрмошина.

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Глава ЦВК підкреслила, що “комісія суворо вказала”, що члени ініціативних груп обов’язково повинні бути в масках і рукавичках. “Якщо вони будуть без них, то ініціативна група буде попереджатись Центральною комісією, це буде розглядатися як порушення — невиконання рекомендацій ЦВК (Білорусі)”, пише видання.

Згідно даних університету Джонса Хопкінса, станом на ранок п’ятниці в Білорусі зафіксовано 26 772 випадки зараження COVID-19.

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