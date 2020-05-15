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ЦИК Беларуси о решении назначить выборы президента во время пандемии: Критика - неуместна

Киев • УНН

 • 11785 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина считает, что белорусы не боятся коронавируса и “не сидят в бункере”, поэтому критика о назначении президентских выборов в период эпидемии — неуместна. Об этом Ермошина заявила в эфире Первого национального канала Белорусского радио, передает УНН.

ЦИК Беларуси о решении назначить выборы президента во время пандемии: Критика - неуместна

“Да, народу стало меньше ходить (на улицах), но в масках вы встретите людей редко. Более того, даже в магазины — закрытые помещения — не так много людей заходит в масках. То есть далеко не все проявляют осмотрительность из-за коронавируса. Поэтому сказать, что население у нас страшно напугано, сидит в бункере и сборщики подписей потревожат покой, нарушат эпидемиологический режим, не приходится. Нет особого эпидемиологического режима, и граждане не особо стремятся его соблюдать ... Кроме того, если будут предпосылки, которые будут свидетельствовать о неблагоприятной ситуации во время голосования, члены избирательных комиссий будут обеспечены и масками, и перчатками”, — сказала Ермошина.

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Глава ЦИК подчеркнула, что “комиссия строго указала”, что члены инициативных групп обязательно должны быть в масках и перчатках. “Если они будут без них, то инициативная группа будет предупреждаться Центральной комиссией, это будет рассматриваться как нарушение — невыполнение рекомендаций ЦИК (Беларуси)”, пишет издание.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро пятницы в Беларуси зафиксировано 26 772 случая заражения COVID-19.

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