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Financial Times

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The Guardian

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Цього тижня: Зеленський анонсував зустрічі щодо безпекового контингенту

Київ • УНН

 • 6062 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про підготовку з партнерами безпекового контингенту, який підтримуватиме мир після війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього контингенту.

Цього тижня: Зеленський анонсував зустрічі щодо безпекового контингенту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує з партнерами основу для безпекового контингенту, який буде підтримувати мир після війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо контингенту. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту – контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього – щодо контингенту. І також сьогодні спланували нашу зовнішньополітичну роботу на найближчі тижні – ми працюємо заради ППО для України, заради стійкості нашої держави та Сил оборони й заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

В Туреччині планується технічна зустріч в рамках процесу створення "коаліції охочих", зокрема морського компонента за участю української сторони та партнерів.

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