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На этой неделе: Зеленский анонсировал встречи по поводу контингента безопасности

Киев • УНН

 • 6042 просмотра

Владимир Зеленский сообщил о подготовке с партнерами контингента безопасности, который будет поддерживать мир после войны. На этой неделе запланированы встречи по поводу этого контингента.

На этой неделе: Зеленский анонсировал встречи по поводу контингента безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит с партнерами основу для контингента безопасности, который будет поддерживать мир после войны. На этой неделе запланированы встречи по контингенту. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Также готовим с партнерами основу для контингента безопасности – контингента с участием партнеров, который будет поддерживать мир после этой войны. На этой неделе запланированы встречи по этому поводу – по контингенту. И также сегодня спланировали нашу внешнеполитическую работу на ближайшие недели – мы работаем ради ПВО для Украины, ради устойчивости нашего государства и Сил обороны и ради того, чтобы дипломатия наконец начала давать плоды 

- сказал Зеленский.

Напомним

В Турции планируется техническая встреча в рамках процесса создания "коалиции желающих", в частности морского компонента с участием украинской стороны и партнеров.

Павел Башинский

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