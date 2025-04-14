На этой неделе: Зеленский анонсировал встречи по поводу контингента безопасности
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о подготовке с партнерами контингента безопасности, который будет поддерживать мир после войны. На этой неделе запланированы встречи по поводу этого контингента.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит с партнерами основу для контингента безопасности, который будет поддерживать мир после войны. На этой неделе запланированы встречи по контингенту. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Также готовим с партнерами основу для контингента безопасности – контингента с участием партнеров, который будет поддерживать мир после этой войны. На этой неделе запланированы встречи по этому поводу – по контингенту. И также сегодня спланировали нашу внешнеполитическую работу на ближайшие недели – мы работаем ради ПВО для Украины, ради устойчивости нашего государства и Сил обороны и ради того, чтобы дипломатия наконец начала давать плоды
Напомним
В Турции планируется техническая встреча в рамках процесса создания "коалиции желающих", в частности морского компонента с участием украинской стороны и партнеров.