На этой неделе: Зеленский анонсировал встречи по поводу контингента безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит с партнерами основу для контингента безопасности, который будет поддерживать мир после войны. На этой неделе запланированы встречи по контингенту. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Также готовим с партнерами основу для контингента безопасности – контингента с участием партнеров, который будет поддерживать мир после этой войны. На этой неделе запланированы встречи по этому поводу – по контингенту. И также сегодня спланировали нашу внешнеполитическую работу на ближайшие недели – мы работаем ради ПВО для Украины, ради устойчивости нашего государства и Сил обороны и ради того, чтобы дипломатия наконец начала давать плоды