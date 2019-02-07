Цього року в Україні має з'явитись ще півсотні е-послуг

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Державне агентство з питань електронного урядування України планує на 2019 рік запровадити 50 нових публічних послуг в е-форматі. Про це повідомила прес-служба Держагентства у відповіді на запит кореспондента УНН.

"У планах Агентства на 2019 рік запровадити 50 нових публічних послуг в е-форматі. Та головне не кількість, а якість цих послуг. Цього року Агентство змінює саму філософію запуску електронних послуг. Відтепер ми будемо оптимізовувати електронні послуги з огляду на життєві ситуації. На практиці це означатиме ще більшу зручність для громадян, оскільки за однією онлайн-заявою українці зможуть отримати всі супутні адмінпослуги, пов’язані з цією життєвою подією", - зазначили в Держагентстві.

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Як зазначили у відомстві, першим таким проектом, над яким зараз ведеться активна робота, стане електронна послуга під умовною назвою "Електронне малятко", яка об’єднає в собі цілих дев’ять адмінпослуг, пов’язаних із появою малечі на світ.

При цьому у відомстві уточнили, що запуск нової електронної послуги – це доволі складний і тривалий процес, оскільки передбачає не просто автоматизування чинного порядку у наданні послуги, а й максимальне спрощення процедури надання послуги: мінімізувати вимоги до громадян, унеможливити будь-які зловживання з боку чиновників та багато іншого.

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Так, спочатку проводиться певний аудит процесу надання послуги, в ході якого вишукуються можливості для його оптимізації, і тільки після цього готуються відповідні зміни до законодавства. Саме законотворчий процес забирає левову частку часу, технологічне ж розроблення е-послуги – це лише третина усієї роботи. Орієнтовно весь процес запуску послуги складається з 40 різних етапів.

Нагадаємо, сервіс е-малятко дасть змогу батькам новонародженої дитини отримати повний спектр послуг із реєстрації новонародженої дитини.

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