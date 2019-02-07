В этом году в Украине должно появиться еще полсотни э-услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины планирует на 2019 год ввести 50 новых публичных услуг в э-формате. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства в ответе на запрос корреспондента УНН.
"В планах Агентства на 2019 ввести 50 новых публичных услуг в э-формате. Но главное не количество, а качество этих услуг. В этом году Агентство меняет саму философию запуска электронных услуг. Теперь мы будем оптимизировать электронные услуги, учитывая жизненные ситуации. На практике это будет означать еще большее удобство для граждан, поскольку за одним онлайн-заявлением украинцы смогут получить все сопутствующие админуслуги, связанные с этим жизненным событием", - отметили в Госагентстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В роддомах оформили прописку 73 тысяч малышей
Как отметили в ведомстве, первым таким проектом, над которым сейчас ведется активная работа, станет электронная услуга под условным названием "Электронный малышка", которая объединит в себе целых девять админуслуг, связанных с появлением малышей на свет.
При этом в ведомстве уточнили, что запуск новой электронной услуги - это довольно сложный и длительный процесс, поскольку предполагает не просто автоматизирования действующего порядка в предоставлении услуги, но и максимальное упрощение процедуры предоставления услуги: минимизировать требования к гражданам, исключить любые злоупотребления со стороны чиновников и многое другое.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Средства на э-правительства использовано неэффективно
Так, сначала проводится определенный аудит процесса предоставления услуги, в ходе которого изыскиваются возможности для его оптимизации, и только после этого готовятся соответствующие изменения в законодательство. Именно законотворческий процесс занимает львиную долю времени, технологические же разработки э-услуги - это лишь треть всей работы. Ориентировочно весь процесс запуска услуги состоит из 40 различных этапов.
Напомним, сервис электронного малыша позволит родителям новорожденного ребенка получить полный спектр услуг по регистрации новорожденного ребенка.