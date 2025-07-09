Ціни на золото знижуються, мідь у США дорожчає на тлі мит Трампа

Ціни на золото в Азії знизилися на тлі невизначеності щодо американських торговельних тарифів і майбутньої монетарної політики. Тим часом мідь у США подорожчала до рекордних рівнів після заяви Трампа про можливе запровадження 50% мита на імпорт. Про це повідомляє Investing, пише УНН.

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Ціни на золото знизилися під час торгів в Азії в середу, демонструючи обмежений попит на захисні активи, оскільки невизначеність щодо торговельних тарифів США та відсоткових ставок спонукала трейдерів переходити до долара.

Ціни на мідь у США вирізнялися серед основних металів, досягнувши рекордних максимумів після того, як президент Дональд Трамп пригрозив запровадити 50% тариф на імпорт червоного металу.

Ф’ючерси на мідь у Лондоні знижувалися у вівторок і середу.

Більш широкий спектр металів також подешевшав, перебуваючи під тиском зміцненого долара, який переважно зберіг своє відновлення після нещодавніх трирічних мінімумів.

Ціна спот на золото знизилася на 0,2% — до $3 294,88 за унцію, тоді як ф’ючерси на золото з поставкою у вересні подешевшали на 0,4% — до $3 303,20 за унцію станом на 04:55 за московським часом.

Ціни на золото та метали під тиском через відновлення долара

Золото залишалося поблизу найнижчого рівня за останні дев’ять днів, оскільки невизначеність щодо торговельних тарифів Трампа не призвела до зростання попиту на "жовтий" метал як на захисний актив, як це було раніше.

Трейдери віддавали перевагу значно знеціненому долару, який продовжив своє відновлення після недавніх мінімумів на тлі зростаючих очікувань, що Федеральна резервна система не знижуватиме ключову ставку найближчим часом після сильних даних щодо зайнятості минулого тижня.

Невизначеність щодо тарифів Трампа також підтримувала попит на долар, оскільки президент почав розсилати листи, в яких йдеться про жорсткі тарифи проти кількох провідних економік цього тижня.

ФРС попередила, що тарифи Трампа на запланованих рівнях можуть спричинити зростання інфляції в США, знижуючи ймовірність зменшення відсоткових ставок у найближчі місяці.

Зміцнення долара тиснуло на ціни на метали загалом, при цьому сектор дорогоцінних металів став більш вразливим до фіксації прибутку після активного зростання в червні.

Ціни на платину та срібло дещо знизилися цього тижня після досягнення багаторічних максимумів у червні. Ф’ючерси на платину подешевшали на 1,1% — до $1 376,35 за унцію, тоді як ф’ючерси на срібло трохи зросли — до $36,838 за унцію.

Ціни на мідь у США досягли рекордних максимумів через загрозу тарифів Трампа

Ф’ючерси на мідь у США зросли на 2,6% — до $5,6457 за фунт у середу, після досягнення рекордного максимуму $5,8955 за фунт у вівторок.

Ціни на червоний метал у США зростали переважно на фоні очікувань щодо жорсткіших внутрішніх поставок, після того як Трамп пригрозив запровадити 50% тариф на імпорт міді. Такий крок може значно посприяти внутрішнім виробникам міді, найбільшим серед яких є Freeport-McMoRan (NYSE: FCX).

Трамп заявив, що мета цього рішення — зміцнити внутрішнє виробництво міді та зменшити залежність США від імпорту цього металу. Мідь привертає все більше уваги через свою ключову роль у передачі електроенергії та виробництві електромобілів — основних елементів переходу до зеленої енергетики.

Однак поза межами США ціни на мідь знизилися через побоювання щодо зниження попиту з боку американських імпортерів. Базові ф’ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися на 1,6% — до майже тритижневого мінімуму $9 644,45 за тонну.

Побоювання з приводу більш м'якого попиту в Китаї, найбільшому імпортері, також чинили тиск після змішаних даних щодо інфляції з країни.

Ціни на золото стабілізувалися після зростання на тлі невизначеності щодо мит Трампа