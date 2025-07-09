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Цены на золото снижаются, медь в США дорожает на фоне пошлин Трампа

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Цены на золото снизились в Азии из-за укрепления доллара и неопределенности относительно тарифов США. Фьючерсы на медь в США достигли рекордных максимумов после угрозы Трампа ввести 50% тариф на импорт красного металла.

Цены на золото снижаются, медь в США дорожает на фоне пошлин Трампа

Цены на золото в Азии снизились на фоне неопределенности относительно американских торговых тарифов и будущей монетарной политики. Тем временем медь в США подорожала до рекордных уровней после заявления Трампа о возможном введении 50% пошлины на импорт. Об этом сообщает Investing, пишет УНН.

Детали

Цены на золото снизились во время торгов в Азии в среду, демонстрируя ограниченный спрос на защитные активы, поскольку неопределенность относительно торговых тарифов США и процентных ставок побудила трейдеров переходить к доллару.

Цены на медь в США выделялись среди основных металлов, достигнув рекордных максимумов после того, как президент Дональд Трамп пригрозил ввести 50% тариф на импорт красного металла.

Фьючерсы на медь в Лондоне снижались во вторник и среду.

Более широкий спектр металлов также подешевел, находясь под давлением укрепившегося доллара, который преимущественно сохранил свое восстановление после недавних трехлетних минимумов.

Цена спот на золото снизилась на 0,2% — до $3 294,88 за унцию, тогда как фьючерсы на золото с поставкой в сентябре подешевели на 0,4% — до $3 303,20 за унцию по состоянию на 04:55 по московскому времени.

Цены на золото и металлы под давлением из-за восстановления доллара

Золото оставалось вблизи самого низкого уровня за последние девять дней, поскольку неопределенность относительно торговых тарифов Трампа не привела к росту спроса на "желтый" металл как на защитный актив, как это было ранее.

Трейдеры отдавали предпочтение значительно обесцененному доллару, который продолжил свое восстановление после недавних минимумов на фоне растущих ожиданий, что Федеральная резервная система не будет снижать ключевую ставку в ближайшее время после сильных данных по занятости на прошлой неделе.

Неопределенность относительно тарифов Трампа также поддерживала спрос на доллар, поскольку президент начал рассылать письма, в которых говорится о жестких тарифах против нескольких ведущих экономик на этой неделе.

ФРС предупредила, что тарифы Трампа на запланированных уровнях могут вызвать рост инфляции в США, снижая вероятность уменьшения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Укрепление доллара давило на цены на металлы в целом, при этом сектор драгоценных металлов стал более уязвимым к фиксации прибыли после активного роста в июне.

Цены на платину и серебро несколько снизились на этой неделе после достижения многолетних максимумов в июне. Фьючерсы на платину подешевели на 1,1% — до $1 376,35 за унцию, тогда как фьючерсы на серебро немного выросли — до $36,838 за унцию.

Цены на медь в США достигли рекордных максимумов из-за угрозы тарифов Трампа

Фьючерсы на медь в США выросли на 2,6% — до $5,6457 за фунт в среду, после достижения рекордного максимума $5,8955 за фунт во вторник.

Цены на красный металл в США росли преимущественно на фоне ожиданий относительно более жестких внутренних поставок, после того как Трамп пригрозил ввести 50% тариф на импорт меди. Такой шаг может значительно поспособствовать внутренним производителям меди, крупнейшим среди которых является Freeport-McMoRan (NYSE: FCX).

Трамп заявил, что цель этого решения — укрепить внутреннее производство меди и уменьшить зависимость США от импорта этого металла. Медь привлекает все больше внимания из-за своей ключевой роли в передаче электроэнергии и производстве электромобилей — основных элементов перехода к зеленой энергетике.

Однако за пределами США цены на медь снизились из-за опасений относительно снижения спроса со стороны американских импортеров. Базовые фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов снизились на 1,6% — до почти трехнедельного минимума $9 644,45 за тонну.

Опасения по поводу более мягкого спроса в Китае, крупнейшем импортере, также оказывали давление после смешанных данных по инфляции из страны.

Цены на золото стабилизировались после роста на фоне неопределенности относительно пошлин Трампа08.07.25, 09:32 • 1144 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Федеральная резервная система
Дональд Трамп
Китай
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