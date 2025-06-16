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Ціни на золото впали після майже 2-місячного максимуму

Київ • УНН

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Трейдери фіксують прибуток після ралі, викликаного зіткненнями між Ізраїлем та Іраном. Інвестори очікують рішень центральних банків щодо грошово-кредитної політики.

Ціни на золото впали після майже 2-місячного максимуму

Ціни на золото впали в понеділок, на тлі того, як трейдери фіксують прибуток після ралі до майже двомісячного піку, спричиненого інтенсивними зіткненнями між Ізраїлем та Іраном у вихідні, які посилили побоювання масштабнішого регіонального конфлікту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотова ціна на золото знизилася на 0,5% до $3414,32 за унцію за 06:34 за Гринвічем (09:34 за Києвом) після досягнення найвищого рівня з 22 квітня раніше в ході сесії.

Американські ф'ючерси на золото також знизилися на 0,5% до $3434,80.

"Саме спільна премія за політичний ризик, яка зростає через ірано-ізраїльський конфлікт на цей момент, підвищила попит на золото як на притулок", - сказав Кельвін Вонг, старший аналітик ринку Азіатсько-Тихоокеанського регіону в OANDA.

"Зараз у нас є чіткий прорив вище за $3400, і короткостроковий висхідний тренд зберігається. Ми бачимо рівень опору на рівні $3500 і з можливістю прориву нового максимуму вище за рівень $3500", - зазначив він.

Ізраїль та Іран почали нові атаки в неділю, вбивши і поранивши мирних жителів і викликавши побоювання ширшого регіонального конфлікту, при цьому обидві армії закликали мирних жителів на протилежному боці вжити запобіжних заходів проти подальших ударів.

Президент США Дональд Трамп висловив надію, що Ізраїль та Іран зможуть укласти угоду, але сказав, що іноді країнам доводиться спочатку боротися.

Золото вважається активом-притулком за часів геополітичної та економічної невизначеності.

Цього тижня інвестори з нетерпінням чекатимуть на безліч рішень центральних банків щодо грошово-кредитної політики, у центрі уваги яких буде Федеральна резервна система США в середу.

Очікується, що центральний банк США збереже відсоткові ставки на колишньому рівні, а ринки чекають на сигнали про можливе зниження ставок у наступні місяці.

Ф'ючерсні ринки передбачають очікування двох зниження ставок до кінця року, можливо, починаючи з вересня, чому сприяють дані щодо помірної інфляції минулого тижня. 

Спотове срібло зросло в ціні на 0,2% до $36,36 за унцію, платина зросла на 1,5% до $1245,67, а паладій піднявся на 1,5% до $1043,53.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
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