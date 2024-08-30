Ціни на продукти восени та взимку можуть зрости на 10-15% - експерт

Ціни на продукти в осінньо-зимовий період можуть зрости на 10-15% на тлі фактору енергоносіїв, який збільшив собівартість виробництва, інфляції та цін на паливно-мастильні матеріали. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише УНН.

У середньому осінньо-зимовий період часу ми будемо спостерігати ріст цін в межах 10-15%. І це досить такі відчутні, серйозні цифри. Єдине, що, звичайно, це не буде відбуватися в один період часу. Це так, як ми бачили по хлібу ситуацію, що протягом 2024 року ціна на хліб зросла більш як на 14% і в принципі наступні періоди часу будуть додавати 2-3-5%