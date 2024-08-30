Ціни на продукти восени та взимку можуть зрости на 10-15% - експерт
Київ • УНН
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради прогнозує зростання цін на продукти на 10-15% в осінньо-зимовий період. Подорожчання може торкнутися молочної та м'ясної продукції, хлібобулочних виробів та овочів.
Ціни на продукти в осінньо-зимовий період можуть зрости на 10-15% на тлі фактору енергоносіїв, який збільшив собівартість виробництва, інфляції та цін на паливно-мастильні матеріали. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише УНН.
У середньому осінньо-зимовий період часу ми будемо спостерігати ріст цін в межах 10-15%. І це досить такі відчутні, серйозні цифри. Єдине, що, звичайно, це не буде відбуватися в один період часу. Це так, як ми бачили по хлібу ситуацію, що протягом 2024 року ціна на хліб зросла більш як на 14% і в принципі наступні періоди часу будуть додавати 2-3-5%
За його словами, загалом здорожчати може молочна продукція, м’ясні вироби, хлібобулочні вироби, товари овочевої групи.
Ціни на картоплю восени можуть бути значно більшими, ніж торік - експерт30.08.24, 15:18 • 22965 переглядiв