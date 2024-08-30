Цены на продукты осенью и зимой могут вырасти на 10-15% - эксперт

Цены на продукты в осенне-зимний период могут вырасти на 10-15% на фоне фактора энергоносителей, который увеличил себестоимость производства, инфляции и цен на горюче-смазочные материалы. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет УНН.

В среднем осенне-зимний период времени мы будем наблюдать рост цен в пределах 10-15%. И это достаточно такие ощутимые, серьезные цифры. Единственное, что, конечно, это не будет происходить в один период времени. Это так, как мы видели по хлебу ситуацию, что в течение 2024 года цена на хлеб выросла более чем на 14% и в принципе следующие периоды времени будут добавлять 2-3-5% - указал Марчук.

По его словам, в целом подорожать может молочная продукция, мясные изделия, хлебобулочные изделия, товары овощной группы.

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