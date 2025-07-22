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Ціни на нафту падають на тлі наближення дедлайну для мит США

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Ціни на нафту Brent та WTI впали на тлі побоювань щодо торговельної війни між США та ЄС, яка може стримувати зростання попиту на пальне. Адміністрація Трампа встановила 1 серпня дедлайном для укладення торговельних угод, інакше країнам загрожують високі мита.

Ціни на нафту падають на тлі наближення дедлайну для мит США

У вівторок ціни на нафту знизилися третю сесію поспіль на тлі побоювань, що торговельна війна, що назріває, між основними споживачами нафти, США і ЄС, буде стримувати зростання попиту на пальне через зниження економічної активності, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 49 центів, або 0,7%, до $68,72 за барель на 09:15 за Гринвічем (12:15 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate торгувалися на 60 центів, або на 0,9%, до $66,60 за барель.

Серпневий контракт на нафту марки WTI спливає у вівторок, а активніший вересневий контракт упав на 47 центів, або 0,7%, до $65,48 за барель.

"Ціни на нафту падають вже третю сесію поспіль... на тлі зростання гостроти торговельних переговорів між США та їхніми партнерами", - зазначила у своїй замітці Суджин Кім, аналітик банку MUFG.

Адміністрація Трампа встановила 1 серпня дедлайном для країн, яким необхідно укласти торговельні угоди, інакше їм загрожують високі мита.

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За словами дипломатів ЄС, Євросоюз вивчає ширший спектр можливих контрзаходів проти Сполучених Штатів, на тлі того, як перспективи прийнятної торгової угоди з Вашингтоном стають менш привабливими.

США пригрозили запровадити 30% мито на імпорт із ЄС, якщо угода не буде досягнута.

Послаблення долара дещо обмежило втрати цін на нафту, на тлі того, що покупці, які використовують інші валюти, сплачують відносно менше.

Ціни знизилися, "оскільки побоювання з приводу торгової війни компенсували підтримку, спричинену ослабленням (долара США)", написав у своєму дописі аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Вища рентабельність дистилятів через низькі запаси також підтримує ціни на нафту.

"Зниження могло б мати більший імпульс, якби не продовження зростання цін на дистиляти, якому продовжують сприяти низькі запаси", – сказав у примітці аналітик PVM Oil Джон Еванс.

Тим часом, опитування аналітиків Reuters показало, що запаси сирої нафти в США, ймовірно, скоротилися приблизно на 600 000 барелів за тиждень до 18 липня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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