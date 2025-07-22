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Цены на нефть падают на фоне приближения дедлайна для пошлин США

Киев • УНН

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Цены на нефть Brent и WTI упали на фоне опасений по поводу торговой войны между США и ЕС, которая может сдерживать рост спроса на топливо. Администрация Трампа установила 1 августа дедлайном для заключения торговых соглашений, иначе странам грозят высокие пошлины.

Цены на нефть падают на фоне приближения дедлайна для пошлин США

Во вторник цены на нефть снизились третью сессию подряд на фоне опасений, что назревающая торговая война между основными потребителями нефти, США и ЕС, будет сдерживать рост спроса на топливо из-за снижения экономической активности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 49 центов, или 0,7%, до $68,72 за баррель на 09:15 по Гринвичу (12:15 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate торговались на 60 центов, или на 0,9%, до $66,60 за баррель.

Августовский контракт на нефть марки WTI истекает во вторник, а более активный сентябрьский контракт упал на 47 центов, или 0,7%, до $65,48 за баррель.

"Цены на нефть падают уже третью сессию подряд... на фоне роста остроты торговых переговоров между США и их партнерами", - отметила в своей заметке Суджин Ким, аналитик банка MUFG.

Администрация Трампа установила 1 августа дедлайном для стран, которым необходимо заключить торговые соглашения, иначе им грозят высокие пошлины.

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По словам дипломатов ЕС, Евросоюз изучает более широкий спектр возможных контрмер против Соединенных Штатов, на фоне того, как перспективы приемлемого торгового соглашения с Вашингтоном становятся менее привлекательными.

США пригрозили ввести 30% пошлину на импорт из ЕС, если соглашение не будет достигнуто.

Ослабление доллара несколько ограничило потери цен на нефть, на фоне того, что покупатели, использующие другие валюты, платят относительно меньше.

Цены снизились, "поскольку опасения по поводу торговой войны компенсировали поддержку, вызванную ослаблением (доллара США)", написал в своем сообщении аналитик рынка IG Тони Сикамор.

Более высокая рентабельность дистиллятов из-за низких запасов также поддерживает цены на нефть.

"Снижение могло бы иметь больший импульс, если бы не продолжение роста цен на дистилляты, которому продолжают способствовать низкие запасы", – сказал в примечании аналитик PVM Oil Джон Эванс.

Тем временем, опрос аналитиков Reuters показал, что запасы сырой нефти в США, вероятно, сократились примерно на 600 000 баррелей за неделю до 18 июля.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
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