Ціни на паливо у січні знизилися на 1,9% - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Ціни на паливо у січні знизилися на 1,9% (рік до року). Про це йдеться у коментарі Національного банку України щодо рівня інфляції в січні 2019 року, передає УНН.
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"Ціни на паливо знизилися (на 1,9% р/р) завдяки падінню світових цін на нафту в попередні місяці та зміцненню курсу гривні", - повідомили у НБУ.
За даними НБУ, темпи зростання адміністративно регульованих цін у січні пришвидшилися до 18,7% (рік до року).
Додамо, інфляція в січні на рівні 9,2% практично відповідає прогнозу НБУ.