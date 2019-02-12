Ціни на паливо у січні знизилися на 1,9% - НБУ

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"Ціни на паливо знизилися (на 1,9% р/р) завдяки падінню світових цін на нафту в попередні місяці та зміцненню курсу гривні", - повідомили у НБУ.

За даними НБУ, темпи зростання адміністративно регульованих цін у січні пришвидшилися до 18,7% (рік до року).

Додамо, інфляція в січні на рівні 9,2% практично відповідає прогнозу НБУ.