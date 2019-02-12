Цены на топливо в январе снизились на 1,9% - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Цены на топливо в январе снизились на 1,9% (год к году). Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно уровня инфляции в январе 2019 года, передает УНН.
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"Цены на топливо снизились (на 1,9% г/г) благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривны", - сообщили в НБУ.
По данным НБУ, темпы роста административно регулируемых цен в январе ускорились до 18,7% (год к году).
Добавим, инфляция в январе на уровне 9,2% практически соответствует прогнозу НБУ.