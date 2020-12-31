Ціни на нафту у 2020 році на тлі пандемії впали на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У 2020 році світові ціни на нафту впали на близько 20%, оскільки пандемія паралізувала більшу частину світової економіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Світові ринки сирої нафти втратили близько п'ятої частини своєї вартості у 2020 році, оскільки суворі обмеження у зв’язку з коронавірусом паралізували більшу частину світової економіки, але ціни сильно відновились після своїх мінімумів, оскільки уряди стали більш активно стимулювати економіку”, - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що нафта марок Brent і WTI зросла більш ніж удвічі порівняно з десятирічними мінімумами, що спостерігались у квітні.
“У короткостроковій перспективі занепокоєння щодо коронавірусних обмежень, ймовірно, перекриють ріст”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що поява нового виду коронавірусу у Великій Британії призвела до відновлення обмежень на переміщення, що позначилось на короткостроковому попиті та цінах.
Нагадаємо, що світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.
12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.
Наразі укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачає обмеження видобутку на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня.
Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з травня цього року. Однак, з певними послабленнями - відповідно до нових домовленостей, з початку 2021 року обмеження зміняться: у січні учасники альянсу зможуть збільшити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Умови угоди будуть переглядатися щомісяця, відзначає ВВС.
ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів на добу, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку.
Також нагадаємо, що світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано.