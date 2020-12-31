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Цены на нефть в 2020 году на фоне пандемии упали на 20%

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2020 году мировые цены на нефть упали приблизительно на 20%, поскольку пандемия парализовала большую часть мировой экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цены на нефть в 2020 году на фоне пандемии упали на 20%

"Мировые рынки сырой нефти потеряли около пятой части своей стоимости в 2020 году, поскольку строгие ограничения в связи с коронавирусом парализовали большую часть мировой экономики, но цены сильно восстановились после своих минимумов, поскольку правительства стали более активно стимулировать экономику", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что нефть марок Brent и WTI выросла более чем вдвое по сравнению с десятилетними минимумами, которые наблюдались в апреле.

"В краткосрочной перспективе обеспокоенность по поводу коронавирусных ограничений, вероятно, перекроют рост", - указано в сообщении.

Сообщается, что появление нового вида коронавируса в Великобритании привело к восстановлению ограничений на перемещение, что отразилось на краткосрочном спросе и ценах.

Напомним, что мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

На данный момент заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривает ограничение добычи на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021 года до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с мая этого года. Однако, с определенными послаблениями - согласно новым договоренностям, с начала 2021 года ограничения изменятся: в январе участники альянса смогут увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Условия соглашения будут пересматриваться ежемесячно, отмечает ВВС.

ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей в сутки, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке.

Также напомним, что мировые цены на нефть изменились разнонаправленно.

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