Ціна пандемії: в Україні за рік подорожчали алкоголь і сигарети

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Так, за рік алкоголь і тютюн подорожчали на 9,5% (з жовтня 2020 року до жовтня 2019 року).

При цьому, за останній місяць алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,9%.

Загалом, споживчі ціни в Україні за місяць зросли на 2,6%.

Харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 1,6%, ціни на одяг і взуття - впали на 5,1%.

Послуги охорони здоров'я зросли на 6,6%, ціни на транспорт – впали на 0,1%, на зв'язок – зросли на 3,3%.

Нагадаємо, що українці надають перевагу алкоголю вітчизняного виробництва.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії як: "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").