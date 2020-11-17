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Цена пандемии: в Украине за год подорожали алкоголь и сигареты

Цена пандемии: в Украине за год подорожали алкоголь и сигареты

Киев  •  УНН

 • 11379 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине возросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

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Так, за год алкоголь и табак подорожали на 9,5% (с октября 2020 года к октябрю 2019 года).

При этом, за последний месяц алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,9%.

В общем, потребительские цены в Украине за месяц возросли на 2,6%.

Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 1,6%, цены на одежду и обувь - упали на 5,1%.

Услуги здравоохранения возросли на 6,6%, цены на транспорт - упали на 0,1%, на связь - возросли на 3,3%.

Напомним, что украинцы предпочитают алкоголь отечественного производства.

Как писал УНН ранее, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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