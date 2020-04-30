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Ціна нафти Brent перевищила 24 дол. за барель

Ціна нафти Brent перевищила 24 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 24,75 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 9,80%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 17,02 долара за барель, додавши 13,01%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Утім, після цього ринок нафти зазнав ще декілька цінових падінь.

В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року.

Українські Національні Новини

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Економіка

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